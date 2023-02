Sublimons le Quotidien une Hirondelle sous le Tilleul Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Sublimons le Quotidien une Hirondelle sous le Tilleul, 1 avril 2023, Niort. Sublimons le Quotidien 1 et 2 avril une Hirondelle sous le Tilleul 2 Artisanes passionnées vous feront découvrir leurs univers au travers leur travail une Hirondelle sous le Tilleul niort La Burgonce Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Retrouvez 2 Artisanes pour qui la nature est source d’inspiration. Pascaline, horticultrice et arboricultrice, qui conçoit à partir d’écorces et de bois, des lampes et des pots décoratifs.

A travers ses créations, toutes uniques, elle sublime la nature et permet ainsi d’apporter une touche d’originalité à votre intérieur. Anne qui confectionne des bijoux en résine et papier pour lesquels la nature est la principale source d’inspiration.

Ses bijoux allient la légèreté du papier à la solidité de la résine et ont la particularité d’être réversibles. Elles auront à cœur de vous faire découvrir leurs méthodes de travail, leurs inspirations, leurs savoir-faire, leur passion pour leurs métiers. _*Accès :

*_2 emplacements de parking sur place.

Stationnement gratuit à proximité.

Accès par le bus :

– ligne 8 : arrêt Normandie (à 120m)

– lignes 1 et 5 : arrêt Bellune (à 450m)

– navette Colline Saint-André : arrêt Strasbourg (à 1km)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 bijoux une Hirondelle sous le Tilleul / lampe et pots les Jardins de Pascaline

