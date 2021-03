Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Une hirondelle ne fait pas le printemps – EN VISIO CONFERENCE Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Une hirondelle ne fait pas le printemps – EN VISIO CONFERENCE Maison de la nature et de l’arbre, 20 mars 2021-20 mars 2021, Meudon. Une hirondelle ne fait pas le printemps – EN VISIO CONFERENCE

Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 20 mars à 10:00

La Maison de la Nature et de l’Arbre est fermée au public. **Pour participer, cliquez sur le lien ci-dessous :** * [**Participer à l’atelier**](https://us02web.zoom.us/j/86342911067?pwd=MkZWK0lFaHdZMDBZVHcrMHY1S1F2Zz09) ID de réunion : 863 4291 1067

Code secret : 267867

Atelier gratuit en accès libre (nombre de places limité)

Découvrez quels oiseaux migrateurs quittent notre territoire à l’arrivée de l’hiver et reviennent au printemps. Saurez-vous retracer le long chemin parcouru par l’hirondelle et les autres oiseaux ? Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Maison de la nature et de l'arbre Adresse 14 ruelle des ménagères, Meudon Ville Meudon