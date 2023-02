UNE HEURE, UNE ŒUVRE, UN VIN – MASQUES GÈLÈDÉ Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l'Abbaye Fontevraud-l'Abbaye Catégories d’Évènement: Fontevraud-l'Abbaye

Maine-et-Loire Fontevraud-l’Abbaye 10 10 EUR Chaque deuxième mercredi du mois jusqu’au 14 juin 2023, le musée d’Art moderne de Fontevraud propose une soirée consacrée à la présentation d’une œuvre et à la découverte d’un vin et d’un domaine viticole. Avec le masque comme fil conducteur, cette deuxième édition présente des œuvres modernes, antiques et extra-européennes de la collection nationale de Martine et Léon Cligman, révélant une synergie vertueuse entre les œuvres présentées et les vins dégustés. Si cette alliance semble osée, il existe entre ces deux univers des similitudes dans le vocabulaire, mais aussi dans les perceptions, dans les émotions et dans l’histoire. S’émerveiller devant un tableau stimule tout autant les sens et la réflexion que déguster un grand vin. Au programme du mercredi 8 mars à 18h30 :

Masques Gèlèdé, peuple yoruba, Nigeria, fin XIXe – début du XXe siècle, bois polychrome. Présentés par Aude Le Mercier, chargée de projets au musée

Côteaux de Saumur du Château de Targé. Après le succès de la première édition d’une Heure, une Œuvre, un Vin, le musée d’Art moderne de Fontevraud renouvelle les rendez-vous #HOV alliant rencontre artistique et œnologique. Jusqu’au 14 juin, rendez-vous chaque deuxième mercredi du mois. Accueil Fontevraud-l’Abbaye

