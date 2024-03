Une Heure Une Œuvre : Le Brelan de la vie humaine, conférence par Charlotte Guinois, Conservatrice en chef du patrimoine Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux, dimanche 24 mars 2024.

Une Heure Une Œuvre : Le Brelan de la vie humaine, conférence par Charlotte Guinois, Conservatrice en chef du patrimoine Allégorie du jeu – activité précaire et inconstante -, cette scène traite de la fragilité du destin et du triomphe de la mort, se rattachant ainsi au genre de la Vanité. Dimanche 24 mars, 16h00 Musée Français de la Carte à Jouer Entrée libre

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.museecarteajouer.com https://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/ Situé à 200 mètres du métro « Mairie d’Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul établissement français consacré à la carte à jouer.

Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h.

Samedi et dimanche : de 14h à 18h.

Juillet : du mercredi au dimanche de 13h à 18h.

Ouvert jusqu’au 14 août inclus.

Fermé les jours fériés et du 15 au 31 août.

Groupes : sur rendez-vous du mardi au dimanche.

Moins de 26 ans : gratuit.

Entrée individuelle Isséens et GPSO* Adulte : 4,50 € Tarif réduit : 3,00 € Moins de 26 ans : gratuit

Entrée individuelle non Isséens et non GPSO* Adulte : 6,00€ Tarif réduit : 4,50 € Moins de 26 ans : gratuit Métro, RER, bus

peinture XVIIe

MFCJ / François Doury