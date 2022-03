Une heure, une œuvre Bibliothèque Elsa-Triolet Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

Les bibliothèques invitent le Frac (Fonds régional d’art contemporain): une œuvre est choisie dans l’exposition “Échappées poétiques” pour une description et une lecture approfondies. Ce rendez-vous, ouvert à tous, est particulièrement adapté au public déficient visuel. • 18 h, bibliothèque Elsa-Triolet. Gratuit. Renseignements et inscriptions dans les bibliothèques ou au

Gratuit. Sur inscription.

Les bibliothèques invitent le Frac pour une description et une lecture approfondies d’une œuvre. Bibliothèque Elsa-Triolet Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T20:00:00

