du jeudi 7 avril au jeudi 28 avril à Fondation Vincent van Gogh Arles

Les jeudis 7 & 28 avril, prenez 1h pour plonger dans l’œuvre de Tracey Emin, actuellement exposée dans _Souffler de son souffle_ ! 1/2 heure de conférence suivie d’un pique-nique au studio de la Fondation pour échanger autour des œuvres. inscription : [[reservation@fvvga.org](mailto:reservation@fvvga.org)](mailto:reservation@fvvga.org) et 06 90 93 49 36

15 € / personne, déjeuner compris

Les médiatrices vous proposent de découvrir l’exposition autour d’un artiste en particulier. L’échange se poursuit lors d’un déjeuner sous forme de pique-nique fourni par la Fondation. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter rue du Docteur Fanton 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

2022-04-07T12:30:00 2022-04-07T13:30:00;2022-04-28T12:30:00 2022-04-28T13:00:00

