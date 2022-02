UNE HEURE DE TRANQUILITÉ Saint-Quentin-les-Anges, 19 mars 2022, Saint-Quentin-les-Anges.

UNE HEURE DE TRANQUILITÉ Saint-Quentin-les-Anges

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Quentin-les-Anges Mayenne Saint-Quentin-les-Anges

3 5 EUR Un samedi, en chinant par hasard dans les allées d’une brocante, Michel déniche Me, myself and I, le premier album mythique de Neil Youart, qu’il cherchait depuis des années. Alors qu’il souhaite l’écouter tranquillement dans son salon, le monde entier semble s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, sa maîtresse décide de tout révéler à sa femme, tandis que sa mère ne cesse de l’appeler sur son portable… Manipulateur, menteur et foncièrement égocentré, Michel est prêt à tout pour avoir la paix et profiter enfin d’une petite heure de tranquillité…

Ouverture des portes 1/2 heure avant le début de la représentation.

Réservations au 07 82 68 65 11

Respect des mesures sanitaires en vigueur, pass sanitaire obligatoire.

Le Théâtre de la Douve de Saint-Quentin-Les-Anges vous présente “Une Heure de Tranquilité”, une comédie de Florian Zeller.

theatredeladouve@free.fr +33 7 82 68 65 11

Un samedi, en chinant par hasard dans les allées d’une brocante, Michel déniche Me, myself and I, le premier album mythique de Neil Youart, qu’il cherchait depuis des années. Alors qu’il souhaite l’écouter tranquillement dans son salon, le monde entier semble s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, sa maîtresse décide de tout révéler à sa femme, tandis que sa mère ne cesse de l’appeler sur son portable… Manipulateur, menteur et foncièrement égocentré, Michel est prêt à tout pour avoir la paix et profiter enfin d’une petite heure de tranquillité…

Ouverture des portes 1/2 heure avant le début de la représentation.

Réservations au 07 82 68 65 11

Respect des mesures sanitaires en vigueur, pass sanitaire obligatoire.

Saint-Quentin-les-Anges

dernière mise à jour : 2022-02-18 par