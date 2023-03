Une heure avec… Xavier Le Clerc L’Institut du Monde Arabe, 11 mars 2023, Paris.

Le samedi 11 mars 2023

de 16h30 à 17h30

. gratuit

« Une heure avec… », c’est un rendez-vous pour découvrir et entendre des auteurs arabophones et francophones, émergents et confirmés, venant ou parlant du monde arabe.

« Une heure avec… » / Les rencontres littéraires de l’IMA, c ‘est une heure avec un auteur, en dialogue avec un modérateur, journaliste ou critique littéraire : Paula Jacques, Leïla Kaddour, Bernard Magnier, Francesca Isidori, Sylvie Tanette, Farouk Mardam-Bey…, et les lectures d’un(e) comédien(ne). Le principe de la programmation étant de saisir l’opportunité du passage à Paris d’auteurs, pour leur proposer un lieu et un public où présenter leur actualité littéraire.

Samedi 11 mars 2023

Auteur invité : Xavier Le Clerc, Un homme sans titre (éditions Gallimard)

Né Hamid Aït-Taleb dans un petit hameau de Kabylie en 1979, membre d’une famille de neuf enfants, Xavier Le Clerc grandit en Normandie et est diplômé de la Sorbonne en sciences humaines et en littérature générale et comparée. Il vit depuis vingt ans entre Londres, Milan et Paris où il est cadre supérieur dans l’industrie du luxe ayant dirigé successivement le recrutement et la stratégie Ressources Humaines et Talent de Burberry, Gucci, LVMH et l’agence internationale Asting & Associates.

Sous son premier nom, il publie deux nouvelles, Mazeltof (Coup de plume Gallimard 1999), Requiem pour du pipeau (Coup de plume Gallimard 2000), et un roman, De grâce (JC Lattès, 2008). Sous celui de Xavier Le Clerc, il publie également Cent vingt francs (Gallimard, 2021).

Un Homme sans titre (Gallimard, 2022), son dernier roman, retrace la vie de son père, avec en creux son propre parcours : en lisant Misère de la Kabylie, reportage publié par Camus en 1939, Xavier Le Clerc découvre dans quelles conditions de dénuement son père a grandi. L’auteur retrace le parcours de cet homme courageux, si longtemps absent et mutique, arrivé d’Algérie en 1962, embauché comme manœuvre à la Société métallurgique de Normandie. Un homme sans titre est un cri de révolte contre l’injustice et la misère organisée, mais il laisse aussi entendre une voix apaisée qui invite à réfléchir sur les notions d’identité et d’intégration.

Rencontre animée par Jean-Laurent Lastelle

Né en 1981, diplômé de Sciences-po Paris et ancien élève de l’ENA (promotion République), Jean-Laurent Lastelle est Conseiller Culture Mémoire Histoire vie associative au Ministère des Outre-mer. Il est coprésident du Jury du prix Montluc Résistance et liberté.

En partenariat avec le Prix Montluc Résistance et Liberté

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DES RENCONTRES LITTÉRAIRES EN 2023

DR IMA-rencontresLitt