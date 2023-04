Une heure avec… Shady Lewis L’Institut du Monde Arabe, 8 avril 2023, Paris.

« Une heure avec… », c’est un rendez-vous pour découvrir et entendre des auteurs arabophones et francophones, émergents et confirmés, venant ou parlant du monde arabe. Cette semaine, rendez-vous avec Shady Lewis pour son livre Sur le méridien de Greenwich (Sindbad / Actes Sud).

Une heure avec… » / Les rencontres littéraires de l’IMA, c ‘est une heure avec un auteur, en dialogue avec un modérateur, journaliste ou critique littéraire : Paula Jacques, Leïla Kaddour, Bernard Magnier, Francesca Isidori, Sylvie Tanette, Farouk Mardam-Bey…, et les lectures d’un(e) comédien(ne). Le principe de la programmation étant de saisir l’opportunité du passage à Paris d’auteurs, pour leur proposer un lieu et un public où présenter leur actualité littéraire.

Auteur invité : Shady Lewis, Sur le méridien de Greenwich (Sindbad / Actes Sud)

Né au Caire en 1978, Shady Lewis suit des études d’ingénieur en Égypte avant de s’installer à Londres où il obtient un master en psychologie qui lui vaut d’intégrer les services administratifs. Il écrit dans de très nombreuses revues arabes et européennes. Outre sa contribution à divers ouvrages collectifs, Shady Lewis a publié plusieurs livres. Sur le méridien de Greenwich, son deuxième roman, est paru en arabe au Caire en 2020.

Roman décapant à l’humour noir très british, Sur le méridien de Greenwich pose des questions d’ordre philosophique et nous amène à nous interroger sur l’absurdité d’une société dont nous sommes – chacun – l’un des rouages : un Égyptien installé à Londres depuis de nombreuses années se voit chargé de l’organisation des obsèques d’un parfait inconnu : un jeune réfugié syrien, dont la famille réside au Caire.

Durant les trois jours qui séparent le moment où il endosse cette responsabilité de la date de l’enterrement, il sera amené à faire face aux contradictions et absurdités des autorités égyptiennes et de l’administration anglaise, à confronter les deux mondes, à revisiter le passé et à se remémorer d’autres êtres et moments à jamais disparus. Ces réflexions vont se combiner avec un incident professionnel tragique, qui obligera le petit employé des services du logement social à s’interroger sur le sens de son travail auprès d’une population de marginaux, sur la valeur que l’on prête à leur existence et sur leur place dans ce monde. Et bien sûr, il tentera de se situer lui-même, ayant toujours appartenu à la marge : d’abord en tant que chrétien copte en Égypte, puis à Londres comme immigré arabe, forcément musulman dans la perception occidentale.

