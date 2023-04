Une heure avec… Oliver Rohe L’Institut du Monde Arabe, 15 avril 2023, Paris.

Le samedi 15 avril 2023

de 16h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles

« Une heure avec… », c’est un rendez-vous pour découvrir et entendre des auteurs arabophones et francophones, émergents et confirmés, venant ou parlant du monde arabe. Cette semaine, rendez-vous avec Oliver Rohe pour son livre Chant balnéaire (Éditions Allia).

« Une heure avec… » / Les rencontres littéraires de l’IMA, c ‘est une heure avec un auteur, en dialogue avec un modérateur, journaliste ou critique littéraire : Paula Jacques, Leïla Kaddour, Bernard Magnier, Francesca Isidori, Sylvie Tanette, Farouk Mardam-Bey…, et les lectures d’un(e) comédien(ne). Le principe de la programmation étant de saisir l’opportunité du passage à Paris d’auteurs, pour leur proposer un lieu et un public où présenter leur actualité littéraire.

Auteur invité : Oliver Rohe, Chant balnéaire (Éditions Allia)

Oliver Rohe est né en 1972 à Beyrouth, d’un père allemand et d’une mère libanaise, et vit en France depuis 1990. Membre fondateur du collectif et des éditions Inculte, il écrit également des pièces radiophoniques et collabore à plusieurs revues. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, essais et fictions. Allia a publié ses trois romans : Défaut d’origine (2003), Terrain vague (2005) et Chant balnéaire (2023).

Chant balnéaire est le récit épique d’une expérience de la guerre civile qui se confond sans cesse avec la vie ordinaire et d’une vie ordinaire qui s’obstine à persister dans la guerre. Dans ce décor restreint, vide l’hiver et plein l’été, le narrateur vit en marge du temps, seul ou en meute, toujours en échec scolaire, toujours entouré des miliciens de la station balnéaire. Soumis à une violence latente, puis omniprésente, qui façonne les manières de penser, de sentir et de dire, les corps s’éprouvent et se construisent ; les amitiés, l’insouciance, les fugues restent possibles.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-oliver-rohe

