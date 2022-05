Une heure avec Nougaro, 11 juin 2022, .

Une heure avec Nougaro

2022-06-11 17:00:00 – 2022-06-11 18:00:00

Après les standards du jazz, les chansons pop rock revisitées et les grands tubes de Michel Legrand, Marie Bürckner et Jean-François Heyl, proposent cette année les chansons de Claude Nougaro. Du jazz à la valse en passant par la bossa nova, de Toulouse à New York, du rire aux larmes, venez redécouvrir un répertoire contrasté dont la richesse de la langue vous surprendra par son audace et sa poésie. nIntervenants : Marie Bürkner, chant, et Jean-François Heyl, piano, professeurs à l’Ecole Municipale de Musique et Danse de Haguenau.

Michel Legrand, Marie Bürckner et Jean-François Heyl, proposent cette année les chansons de Claude Nougaro. Venez redécouvrir un répertoire contrasté dont la richesse de la langue vous surprendra par son audace et sa poésie.

Après les standards du jazz, les chansons pop rock revisitées et les grands tubes de Michel Legrand, Marie Bürckner et Jean-François Heyl, proposent cette année les chansons de Claude Nougaro. Du jazz à la valse en passant par la bossa nova, de Toulouse à New York, du rire aux larmes, venez redécouvrir un répertoire contrasté dont la richesse de la langue vous surprendra par son audace et sa poésie. nIntervenants : Marie Bürkner, chant, et Jean-François Heyl, piano, professeurs à l’Ecole Municipale de Musique et Danse de Haguenau.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par