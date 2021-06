Bordeaux theatre trianon Bordeaux, Gironde Une heure avec François Mauriac theatre trianon Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Une heure avec François Mauriac 1885-1970 De Nicolas Delas D’après l’oeuvre de François Mauriac « Même après ma mort, tant qu’il restera sur la terre un ami de mes livres, Malagar palpitera d’une sourde vie… jusqu’à ce que le dernier admirateur, soit lui aussi, endormi. » Commémorant le cinquantenaire de la disparition de François Mauriac, écrivain, journaliste, Prix Nobel de Littérature et membre de l’Académie Française, ce spectacle hommage vous conduit à la redécouverte des mots d’un des plus grands auteurs du XXème siècle. Subtil et émouvant, Simon Jeannin sert à la perfection l’esprit mauriacien pour ce moment de partage intense et rare.

PLEIN 24€- TARIF REDUIT 19€

« Même après ma mort, tant qu'il restera sur la terre un ami de mes livres, Malagar palpitera d'une sourde vie… jusqu'à ce que le dernier admirateur, soit lui aussi, endormi. »

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T22:00:00;2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T22:00:00;2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00;2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:00:00;2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:00:00;2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T22:00:00;2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:00:00;2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:00:00

