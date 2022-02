Une heure avec Christine Ledesert Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Une heure avec Christine Ledesert Le Prieuré 11 ZA SUD Grignan

2022-02-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-03 16:00:00 16:00:00 Le Prieuré 11 ZA SUD

Grignan Drôme Grignan Témoignage de l'ancienne directrice d'un relais d'action sociale dans le quartier de la Goutte d'Or Paris XVIIIème. leprieuregrignan@gmail.com +33 4 75 46 50 37

