Une heure avec Buxtehude
Temple de l'église protestante unie de Grignan, 15 Rue Grignan
Marseille 6e Arrondissement
2023-03-12

Bouches-du-Rhône EUR 10 10 Dietrich Buxtehude (1637-1707) fut certainement le plus grand organiste de son époque.



Ses grandes pièces pour orgues, les préludes, les préludes de chorals, la passacaille, sont devenues des classiques du répertoire. On connait moins son abondante production pour clavecin, essentiellement composée, hormis les pièces libres manualiter (préludes, canzone, toccata…), de suites « à la françoise ». Voici une occasion de les confronter, dans cette formule actualisée des célèbres Abendmusiken pour lesquelles Buxtehude a largement composé. Et vous succomberez certainement au charme d’une musique pleine d’invention, de fraicheur, de tendresse, d’éloquence et toujours empreinte d’une indéniable grandeur. Une parfaite introduction au monde du compositeur des Membra Jesu Nostri.



Dietrich Buxtehude : pièces pour orgues (préludes, passacaille, chorals) et pour clavecin (suites de danses, préludes, variations)



Emmanuel Arakélian : orgue

Jean-Marc Aymes : clavecin



EUR 10

Dans le cadre du Festival Mars en Baroque.

