Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Une heure avec Brassens Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Une heure avec Brassens Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 24 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Une heure avec Brassens

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le vendredi 24 septembre à 18:30

Conférence-concert, en préambule du mois Brassens. Jean-Noël Lignon, du groupe Saravah Swing, coordonera une présentation et des échanges autour de l’homme, du poète et du musicien En partenariat avec [le réseau Brassens](https://www.ramonville.fr/culture-sport-associations/associations/annuaire-des-associations/item/reseau-brassens) Places limitées – Réservation conseillée au 05 61 73 51 56

Gratuit, sur réservation

Concert conférence Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:30:00 2021-09-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Médiathèque Simone-de-Beauvoir Adresse Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne