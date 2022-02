Une heure avec… Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Auditorium Rostropovitch La musique française, du romantisme à l’ère moderne.

Épisode 3 : Quels « seconds couteaux » ! de Lalo à Vierne en passant par Chabrier, Chausson, Dukas et beaucoup d’autres… Conférence animée par David D’Hermy, musicologue, professeur de culture, d’analyse et déformation musicale au Conservatoire du Beauvaisis. Jeudi 24 Février à 19h30

