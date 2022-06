Une halte pour les 100 ans des Gueules Sèches Royères Royères RoyèresRoyères Catégories d’évènement: 87400

Royères

Une halte pour les 100 ans des Gueules Sèches Royères Royères, 9 juin 2022, RoyèresRoyères. Une halte pour les 100 ans des Gueules Sèches 2 Place de la mairie Royères Royères

2022-06-09 – 2022-06-09

Royères 87400 2 Place de la mairie Royères 87400 Royères Rdv à 20h30 au Presbytère. Gratuit. Rens. 05 55 56 00 63 Tournée anniversaire des Gueules Sèches en Haute-Vienne avec une halte à Royères pour leurs 100 ans. +33 5 55 56 00 63 Rdv à 20h30 au Presbytère. Gratuit. Rens. 05 55 56 00 63 2 Place de la mairie Royères Royères

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 87400, Royères Autres Lieu Royères Royères Adresse 2 Place de la mairie Ville RoyèresRoyères lieuville 2 Place de la mairie Royères Royères Departement 87400

Royères Royères RoyèresRoyères 87400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royeresroyeres/

Une halte pour les 100 ans des Gueules Sèches Royères Royères 2022-06-09 was last modified: by Une halte pour les 100 ans des Gueules Sèches Royères Royères Royères Royères 9 juin 2022 87400 Royères

RoyèresRoyères 87400