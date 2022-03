Une grande “petite symphonie” avec la nouvelle Cheffe de l’Orchestre de Picardie Hirson, 14 mai 2022, Hirson.

Une grande “petite symphonie” avec la nouvelle Cheffe de l’Orchestre de Picardie Hirson

2022-05-14 – 2022-05-14

Hirson Aisne Hirson

2 2 10 Une grande “petite symphonie” avec la nouvelle Cheffe de l’Orchestre de Picardie

Les Éléments

Les accents tsiganes inimitables du Concert Românesc du jeune György Ligeti, la fougue virtuose et raffinée du Concerto pour violoncelle en ré majeur de Boccherini… C’est un bel alliage de couleurs qu’a choisi la nouvelle cheffe de l’Orchestre de Picardie en première partie de programme avant de nous proposer la magnifique et presque méconnue Symphonie en si bémol de Beethoven. Cette œuvre passe souvent pour la plus heureuse et détendue de ses symphonies. Le maître y expérimente de nouvelles énergies, d’autres et prodigieuses dialectiques du sentiment.

Direction : Johanna Malangré

+33 3 23 58 38 88

M.Tchalik3 © DR

Hirson

dernière mise à jour : 2022-01-11 par