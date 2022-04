Une grande journée avec les abeilles Médiathèque La Grand-Plage, 21 mai 2022, Roubaix.

Une grande journée avec les abeilles

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 21 mai à 10:00

Ce printemps, la Médiathèque célèbre tous les pollinisateurs et évidemment aussi le plus connu de tous… : les abeilles mellifères. Au programme de ce samedi : * Visite des végétaux de la Médiathèque plantés spécialement pour les pollinisateurs et distribution de graines : A partir de 12 ans, à 10h, 10h30, 11h et 11h30 * Randonnée découverte de la biodiversité à Roubaix : Pour toute la famille, de 11h à 12h30 (sur inscription au 03.20.66.45.00 ou sur [www.mediathequederoubaix.fr](http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/journee-abeille)) * Rencontre avec un apiculteur-ébéniste roubaisien et partage de ressources sur les abeilles : Pour ados et adultes, de 14h à 15h * Se former à l’apiculture : où se former, comment et pourquoi ? : Pour ados et adultes, de 15h à 16h * Des dégustations de miels et de produits de la ruche clôtureront ce samedi dédié aux abeilles et aux pollinisateurs. En partenariat avec l’association Astuce, Le rucher école de Roubaix, le jardin Chlorophylle et le service des Espaces Verts de la ville de Roubaix

Entrée libre et sur inscription pour la randonnée découverte

Journée festive autour des abeilles

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00