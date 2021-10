Bergerac Eglise Notre-Dame Bergerac, Dordogne Une grande dame de l’architecture Bergeracoise Eglise Notre-Dame Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Eglise Notre-Dame

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, et pour marquer le début des travaux de Notre-Dame, une exposition de plein air sera disposée autour de l’église et retracera l’histoire de l’édifice.

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture Eglise Notre-Dame Place de Lattre de Tassigny, 24100 Bergerac Bergerac La Madeleine Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T08:00:00 2021-10-15T20:00:00;2021-10-16T08:00:00 2021-10-16T20:00:00;2021-10-17T08:00:00 2021-10-17T20:00:00

