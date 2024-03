Une grande année pour l’aviation à la librairie La Perle Rare Senlis, mardi 12 mars 2024.

En 2024, nous célébrons les 50 ans de l’inauguration de l’aéroport de Roissy et les 150 ans de la naissance de Henri Farman. A cette occasion, la librairie ancienne La Perle Rare vous présente une belle escadrille d’ouvrages et documents plus ou moins anciens sur l’aviation civile et militaire. A venir découvrir. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 10:00:00

fin : 2024-05-11 13:00:00

9 Rue du Châtel

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

