Une grainothèque au Livre-Échange Le Livre-Échange, 8 mars 2021-8 mars 2021, Sarcelles. Une grainothèque au Livre-Échange

du lundi 8 mars au vendredi 2 avril à Le Livre-Échange

Le principe est le même que pour les livres : vous déposez, si vous le souhaitez, des graines de fruits, légumes, aromates ou fleurs de votre jardin dans la grainothèque et vous prenez celles mises à votre disposition.

La grainothèque est approvisionnée régulièrement par Inven’Terre avec des graines issues du jardin pédagogique situé dans le parc Grimard de la Maison du Patrimoine.

Avec le mois de mars commence le printemps, donc à vos plantations !

Entrée libre, gratuit

Dans un esprit de partage et d’échange, libre et gratuit, le Livre-Échange vous propose l’accès à une grainothèque gérée par l’association Inven’Terre. Le Livre-Échange 72 rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise

2021-03-08T13:30:00 2021-03-08T17:30:00;2021-03-09T13:30:00 2021-03-09T17:30:00;2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T12:30:00;2021-03-10T13:30:00 2021-03-10T17:45:00;2021-03-11T13:30:00 2021-03-11T17:45:00;2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T12:30:00;2021-03-12T13:30:00 2021-03-12T17:30:00;2021-03-15T13:30:00 2021-03-15T17:30:00;2021-03-16T13:30:00 2021-03-16T17:30:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T12:30:00;2021-03-17T13:30:00 2021-03-17T17:45:00;2021-03-18T13:30:00 2021-03-18T17:45:00;2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T12:30:00;2021-03-19T13:30:00 2021-03-19T17:30:00;2021-03-22T13:30:00 2021-03-22T17:30:00;2021-03-23T13:30:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T12:30:00;2021-03-24T13:30:00 2021-03-24T17:45:00;2021-03-25T13:30:00 2021-03-25T17:45:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T12:30:00;2021-03-26T13:30:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-29T13:30:00 2021-03-29T17:30:00;2021-03-30T13:30:00 2021-03-30T17:30:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T12:30:00;2021-03-31T13:30:00 2021-03-31T17:45:00;2021-04-01T13:30:00 2021-04-01T17:45:00;2021-04-02T10:00:00 2021-04-02T12:30:00;2021-04-02T13:30:00 2021-04-02T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Le Livre-Échange Adresse 72 rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles Ville Sarcelles