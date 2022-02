Une graine d’innovation pour une agronomie plus verte Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 27 février au mercredi 2 mars

Depuis 2018 Yphen utilise la biodiversité comme vecteur d’innovation. La startup élabore dans un laboratoire de production unique les intrants naturels issus de sa technologie d’encapsulation Mycofluidic®. Cette technologie permet de protéger, véhiculer au sol et améliorer les performances des principes actifs naturels pour une agriculture durable. YpHen encapsule pour vous le meilleur de ce que produit la Nature.

Présentation en exclusivité du process industriel développé par YpHen pour l'encapsulation de micro-organismes et d'ingrédients dans une microsphère bio-sourcée et bio-dégradable. Paris Expo Porte de Versailles

2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T08:00:00 2022-03-02T18:30:00

