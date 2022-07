Une goutte d’eau suffit pour créer un monde Langon, 17 septembre 2022, Langon.

Une goutte d’eau suffit pour créer un monde

Centre Culturel Les Carmes Langon Gironde

2022-09-17 – 2022-11-05

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes

Langon

Gironde

EUR La Garonne est intrinsèquement liée à la Ville de Langon, elle est dans son passé, dans son présent et dans son futur. Avec l’envie de lui rendre hommage, le service culture a sollicité l’équipe du Fond Régional d’Art Contemporain (Frac) Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour proposer une exposition, lancée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sur la thématique de l’eau.

Grandiose, attirante, inquiétante, l’eau demeure une source d’inspiration et un objet de fascination pour les artistes. L’exposition « Une goutte d’eau suffit pour créer un monde » *, présente des œuvres de la collection du Frac faisant la part belle aux activités récréatives et à l’imaginaire, associés aux abords aquatiques.

Samedi 17 septembre à 11h : vernissage de l‘exposition

Centre Culturel les Carmes

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon

