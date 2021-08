UNE GOUTTE D’EAU DANS UN NUAGE – CHAÎNON MANQUANT Laval, 16 septembre 2021, Laval.

UNE GOUTTE D’EAU DANS UN NUAGE – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-16 – 2021-09-16 Théâtre Jean Macé 8 Rue Jean Macé

Laval Mayenne

Une Goutte d’eau dans un nuage est une proposition singulière à la frontière de la fiction radiophonique et du seul en scène, avec une partition créée à partir de poèmes et d’enregistrements faits au Vietnam. Un petit voyage théâtral sonore et délicat à travers une mousson d’été.

On y raconte l’histoire vraie d’une jeune femme qui s’expatrie à Saïgon et l’histoire des imaginaires qui l’entourent. La sensualité des paysages de Marguerite Duras, comme la violence : celle de l’orage, celle de la guerre et celle, toute autre, de la modernité. L’histoire d’un territoire – intime ou lointain – et de sa transformation.

Texte, mise en scène et interprétation : Éloïse Mercier

Conception sonore : Vincent Bérenger et Éloïse Mercier

Tout public à partir de 11 ans

Durée : 1h10 – Tarifs : 8€/6€

UNE GOUTTE D’EAU DANS UN NUAGE – Cie Microscopique

