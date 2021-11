Une gare Cherbourg-en-Cotentin, 15 janvier 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

UN SPECTACLE PROGRAMME DANS LE CADRE DE REGARDS DANSANTS.

UNE PROPOSITION DU TRIDENT SCENE NATIONALE ET DE LA COMPAGNIE ARKANSO.

“Au printemps 1900, la chorégraphe américaine Isadora Duncan débarque dans le port de Cherbourg avec sa mère. Elle n’est pas encore célèbre mais va le devenir. Le port accueille à cette époque un nombre important de migrant.e.s en transit vers les Amériques. Étrange chassé-croisé : des millions d’européen.ne.s, de toutes origines et de toutes classes sociales, rêvent d’un ailleurs meilleur de l’autre côté de l’Atlantique, tandis qu’Isadora Duncan, américaine de la côte ouest et sans un sou en poche, rêve d’une vie meilleure en Europe…

La grande gare maritime transatlantique n’existe pas encore quand Isadora débarque, et plus tard on y croisera non plus tant des migrant.e.s que des célébrités du monde entier, de Charlie Chaplin à Elizabeth Taylor … En témoignent les espaces grandioses qui ont survécu au temps. Le projet proposera à des volontaires de construire, avec quelques artistes de l’association Os, une petite histoire dansée et chantée de ce lieu mythique devenu aujourd’hui un musée sans voyageurs – ou plutôt : une gare avec de simples visiteurs.”

Gaëlle Bourges.

