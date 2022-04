Une fugue à Naples – Scarlatti en trio Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Une fugue à Naples – Scarlatti en trio Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Avenue Philippe Solari Aix-en-Provence

2022-05-14 – 2022-05-14 Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Avenue Philippe Solari

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tenta la fuga… ou tenter la fugue est l’obsession de grand nombre de compositeur de l’époque baroque et, encore aujourd’hui. Alessandro Scarlatti, éminent compositeur italien et son fils Domenico ont traversé le temps grâce à leur génie musical et leur grande maîtrise de la composition notamment la fugue, le canon et l’imitation. Ce programme met en regard les cantates audacieuses du père, et la virtuosité flamboyante des sonates du fils. Tenta la fuga… ou tenter la fuite, la liberté, c’est ce qu’on voulut la soprano Alice Duport-Percier, le violoncelliste Petr Skalka et le claveciniste Dirk Börner à travers ce programme qui laisse place à leur imagination dans un univers où la poésie règne.



Programme :

● Alessandro Scarlatti (1660-1725) / Andate o miei sospiri, Cantata H53 a voce sola fatta con idea humana

● Domenico Scarlatti (1685-1725) / Sonate – Allegro (K115) / Sonate – Allegro (K116)

● Alessandro Scarlatti / Il Rosignuolo, Cantata a voce sola / La Stravaganza « Farfalla che s’aggira », Cantata a voce sola H 256 avec des interludes de Domenico Scarlatti (Sonate K25, K450, K67)

diffusion@cafe-zimmermann.com

