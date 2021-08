Une friche en effervescence Les Ateliers Vortex – Les Ateliers La Volière – Atelier White Cubi, 18 septembre 2021, Dijon.

Une friche en effervescence

le samedi 18 septembre à Les Ateliers Vortex – Les Ateliers La Volière – Atelier White Cubi

Depuis bientôt 10 ans, le [71-73 de la rue des Rotondes](https://goo.gl/maps/CK52QLg5yCGVJGv67) s’est vu investir par plusieurs collectifs et ateliers d’artistes, conférant une identité singulière à cette friche industrielle du début du XXème siècle. Ce sont ainsi trois espaces consacrés aux arts visuels qui y cohabitent désormais : [Les Ateliers Vortex](https://lesateliersvortex.com/), lieu d’exposition, de résidence, et fabrique artistique créés en 2012 par cinq anciens étudiants de l’ENSA ; [Les Ateliers La Volière](https://www.facebook.com/lavolieredijon), espace de création pour artistes fondé en 2017 ; l’[Atelier White Cubi](https://www.instagram.com/atelierwhitecubi/), dernier né du site, accueillant les pratiques de huit jeunes diplômés des beaux-arts de Dijon. Pour la première fois, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, ces trois identités s’associent pour investir la friche, proposant : la présentation historique des lieux, la visite d’une exposition de sortie de résidence, la découverte des ateliers d’artistes, l’accrochage d’œuvres en extérieur et la possibilité de se rencontrer et de pique-niquer dans un espace convivial.

Entrée libre

Présentation historique de la friche, visite d’une exposition, découverte des ateliers d’artistes, accrochage d’œuvres et possibilité de se rencontrer et de pique-niquer dans un espace convivial.

Les Ateliers Vortex – Les Ateliers La Volière – Atelier White Cubi 71-73 rue des rotondes, Dijon 21000 Dijon Port du Canal Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00