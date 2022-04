Une fresque pour la bibliothèque Saint-Eloi ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Une fresque pour la bibliothèque Saint-Eloi ! Bibliothèque Saint-Eloi, 14 mai 2022, Paris. Le mardi 24 mai 2022

de 19h00 à 20h30

Le dimanche 22 mai 2022

de 14h30 à 17h30

Le mercredi 18 mai 2022

de 14h30 à 17h30

Le samedi 14 mai 2022

de 14h30 à 17h30

. gratuit Ateliers sur inscription dès 10 ans / Visite commentée sans inscription pour tout public

À l’occasion du vote du Budget participatif de la Ville de Paris 2019, les habitants du 12ème arrondissement ont choisi de financer un projet de fresques de street-art dans l’Îlot Saint-Eloi. Sur proposition de la mairie du 12ème arrondissement, la Ville de Paris a confié la conception et la réalisation de ces fresques murales non pérennes à l’artiste mexicain Ruben Carrasco. Ruben Carrasco, artiste originaire du Mexique et vivant à Montréal, donnera un nouveau visage à la façade de la bibliothèque Saint-Eloi du 9 au 25 mai. Pendant cette période de création, vous êtes invités à découvrir et à vous essayer à la technique de l’artiste, celle de la peinture au pinceau sec, sur 3 dates au choix, de 14h30 à 17h30, sur inscription dès 10 ans : – Samedi 14 mai, – Mercredi 18 mai, – Dimanche 22 mai. Vos réalisations seront ensuite exposées sur les grilles de la dalle Rozanoff, en regard d’une sélection d’œuvres de Ruben Carrasco, du 27 avril au 5 juin ! Un pot inaugural avec visite commentée des fresques de l’artiste aura lieu le mardi 24 mai à 19h, pour tout public, sans inscription. Pour toutes ces activités, rendez-vous à la bibliothèque ! >>> A vos votes ! Sur cette fresque, plusieurs livres géants seront représentés. C’est à vous, lecteurs et lectrices de la bibliothèque, habitant.e.s du quartier, que revient l’honneur de choisir les auteur.es et les titres de ces livres ! Une grande affiche sera dressée à l’entrée, sur laquelle vous pourrez voter en commentant vos propositions : pourquoi ce choix, que représente t-il pour vous, etc. A l’issue des votes, l’artiste choisira à parité les écrivain.es qui vous ont le plus inspiré.e.s. RDV dans le hall de la bibliothèque du 26 avril au 7 mai, pour voter ! Vous pouvez également voter par mail, en nous écrivant à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr En partenariat avec l’association Hypermur, Paris Habitat et le Budget participatif parisien. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi

Ruben Carrasco – Budget participatif 2019 Une fresque pour Saint-Eloi

