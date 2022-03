Une France cyclable Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Une France cyclable Bibliothèque Aimé Césaire, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Venez rencontrer et échanger avec Stein Van Oosteren, militant infatigable de la bicyclette et auteur de “Pourquoi pas le vélo ? Envie d’une France cyclable”. À défaut de pouvoir vous emmener aux Pays-Bas, Stein van Oosteren vous propose de revisiter l’espace public avec son regard de Néerlandais, lui qui vient d’un pays qui a fait la révolution de la pédale dans les années 70. Il nous expliquera pourquoi il faut rendre le pays du Tour de France cyclable et en quoi cela relève d’une volonté politique et citoyenne. Stein Van Oosteren est diplomate franco-néerlandais et porte-parole du collectif Vélo – Ile-de-France Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

