Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’état-major allemand choisit le port de Saint-Nazaire comme abri pour ses sous-marins. Entre 1941 et 1943, il définit une forteresse de béton de 14 alvéoles qui modifiera profondément le visage de la ville et du port.

Gratuit. Réservation fortement conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Durée : 50 min. Départ toutes les 20 min. Visites accompagnées par un interprète en langue des signes à 11 h 30 et 16 h 50.

Visite commentée de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Visites accompagnées par un interprète en langue des signes à 11 h 30 et 16 h 50.

