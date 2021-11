Une forêt ThéâtredelaCité (ex-TNT), 14 avril 2022, Toulouse.

Une forêt

du jeudi 14 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Théâtre Petite et Grand sont frère et soeur. Ils vivent avec leur mère. Grand est populaire dans son collège, tandis que Petite, pleine de tics, essuie les moqueries de ses camarades. Un soir, croyant ses enfants endormis, la mère téléphone à une amie et confie, désespérée, ses difficultés à élever sa fille. Mais Petite entend toute la conversation… Une forêt s’inspire du Petit Poucet et de Hansel et Gretel pour créer un récit original. Une plongée au coeur de la forêt et des relations familiales. ### + d’infos [Site Theatredelacite](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/une-foret/) ![]() ### Infos Pratiques : * Jeu. 14 avril 2022 * à 10h * Les 14 & 15 avril 2022 * à 14h30 * * Représentations scolaires * Ven. 15 avril 2022 à 19h * À partir de 8 ans * Le CUB

Tarifs : 8€ à 12€

ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T11:59:00;2022-04-14T14:30:00 2022-04-14T16:30:00;2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:30:00;2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T20:59:00