Une forêt sans déchets Tourouvre au Perche, 24 septembre 2022, Tourouvre au Perche.

Une forêt sans déchets TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche Tourouvre au Perche

2022-09-24 09:30:00 09:30:00 – 2022-09-24 TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche

Tourouvre au Perche Orne

Les Chemins de l’Étoile du Perche, arts et nature, en partenariat avec l’Office national des forêts et le Parc naturel régional du perche, organise une opération forêt propre. Chaque commune déléguée de Tourouvre-au-Perche, empruntera l’un des huit chemins menant à l’Étoile du Perche pour un nettoyage automnal avec un moment d’échange et de convivialité à l’arrivée des participants. 5 groupes couvriront ainsi les 10 villages de Tourouvre-au-Perche. Gratuit.

– Restauration sur place

Les Chemins de l’Étoile du Perche, arts et nature, en partenariat avec l’Office national des forêts et le Parc naturel régional du perche, organise une opération forêt propre. Chaque commune déléguée de Tourouvre-au-Perche, empruntera l’un des huit…

Les Chemins de l’Étoile du Perche, arts et nature, en partenariat avec l’Office national des forêts et le Parc naturel régional du perche, organise une opération forêt propre. Chaque commune déléguée de Tourouvre-au-Perche, empruntera l’un des huit chemins menant à l’Étoile du Perche pour un nettoyage automnal avec un moment d’échange et de convivialité à l’arrivée des participants. 5 groupes couvriront ainsi les 10 villages de Tourouvre-au-Perche. Gratuit.

– Restauration sur place

TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-02-08 par