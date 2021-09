Une forêt en bois… construire ~ La Mâchoire 36 Chapiteau-Théâtre, 27 octobre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Une forêt en bois… construire ~ La Mâchoire 36

Chapiteau-Théâtre, le mercredi 27 octobre à 15:00

C’est un inventeur qui veut bâtir un monde plus poétique et plus fou que celui qui est en dehors de son espace bricolé. Du bois, des branches, de la peinture, du papier, un peu de ficelle, tout devient plus beau ou plus étrange à travers ses mains et son regard. Seul en scène_,Alfredo Picco_ manipule avec délicatesse des éléments fragiles et vivants. Il dompte le bois, les mots, les figures et les matières pour fabriquer une forêt à son image et révéler ainsi une vision poétique et surréaliste du monde.**Une forêt en bois… construire** est un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, celle que l’on observe, celle que l’on fabrique. Un spectacle sensible au langage singulier, celui de l’art brut et du plaisir de bricoler ! **PLACE AUX JEUX… EN BOIS !** À l’issue de la représentation, venez partager un moment complice et ludique autour de jeux en bois dans l’espace accueil du chapiteau. ### **Distribution** **Mise en scène** _Estelle Charles_ **Conception, écriture, fabrication & interprétation** _Alfredo Picco_ **Lumière, régie** _Phil Colin_ ### **Soutien** **Coproduction** La Mâchoire 36 ~ TGP, Scène conventionnée de Frouard Ce spectacle est soutenu par la DRAC Grand Est, le Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy et la MJC des Trois Maisons.

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Tarif enfant : 5 €

Au milieu d’un fatras d’objets en bois et de fragments de forêt se tient Sylvestre. Sylvestre est un candide.

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



