Une Forêt en bois… construire #3 |Théâtre Fouesnant, 15 octobre 2021, Fouesnant.

Une Forêt en bois… construire #3 |Théâtre 2021-10-15 – 2021-10-15 l’Archipel salle de spectacle 1 Rue des Iles

Fouesnant Finistère

COMPAGNIE LA MÂCHOIRE 36 | ESTELLE CHARLES & FRED PARISON

Théâtre 40′ – Dès 4 ans

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE BRICOLAGES

Dans un fatras d’objets en bois et de fragments de forêt, Sylvestre, constructeur et inventeur, dompte la matière. Grâce à ses mains et à son regard candide, il réinvente un monde plus poétique, plus beau, plus fou et plus étrange que celui qui est au dehors.

C’est quoi MA forêt ? Pour répondre à cette question, Sylvestre expérimente et manipule des objets et des matériaux. Il fabrique une forêt de bric et de broc, fragile et en mouvement ; elle est à son image et dévoile son univers, sa vision du monde.

À l’heure du tout virtuel, ce spectacle, fruit d’un mélange entre le théâtre et les arts plastiques, est un bel hommage au plaisir de fabriquer, à l’art brut et à la forêt

4 représentations : jeudi 14 octobre à 10h00 et 14h00 et vendredi 15 octobre à 10h00 et 18h30

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 https://archipel.ville-fouesnant.fr/

