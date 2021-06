Une Forêt d’Histoire ITEP Senonches, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, SENONCHES.

A la découverte de la Nature comme tu ne l’as jamais vue ! Les activités seront tournées autour de la Nature et du Développement Durable. L’office de Tourisme et le Château de Senonches nous feront découvrir le Patrimoine local avec: – une animation équestre et la visite guidée du parc du château – initiation pêche à l’épuisette – pister les animaux de la forêt Il est également prévu des temps de baignade et une initiation à l’accrobranche! L’ADPEP 28 souhaite ce dispositif de « Colos Apprenantes » comme un levier pour rendre les jeunes acteurs de leurs vacances et de leurs renforcements des apprentissages. Les équipes pédagogiques seront dans une continuité d’accompagnement éducative. L’Association travaille étroitement avec les partenaires qui ont identifiés les publics cibles pour anticiper et amorcer le départ en séjour. En amont du séjour, une communication et des échanges avec l’ensemble des familles feront l’objet de la préparation du séjour. Des permanences d’inscriptions auront lieu sur le Siège des PEP 28 avec RDV pour les Familles qui ont un besoin d’accompagnement particulier. Un accompagnement fort sera misé sur la préparation au séjour, par la communication du trousseau, des activités, etc. L’ADPEP 28 privilégie une relation de confiance avec les familles pour mener à bien le dispositif. Les familles seront continuellement en lien avec le responsable du séjour pendant la période du dispositif des « Colos apprenantes » par la mise en place d’un blog ou d’un journal de séjour. Le Dispositif « colo apprenantes » est reconduit par l’Association pour cette deuxième année consécutive. Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le projet Associatif des PEP 28 notamment dans les ambitions N°1 « Promouvoir et mettre en œuvre un projet de société inclusive garantissant l’accès de tous aux droits communs et s’appuyant sur la mixité sociale » et l’ambition N°3 « Contribuer à renforcer les liens sociaux, pour une société plus solidaire ». Ainsi, ce dispositif est une continuité dans les actions déjà mises en place par l’Association auprès de l’ensemble des publics accueillis par nos établissements. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

