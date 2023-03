Une forêt dans mon jardin, 30 juillet 2023, Plounéour-Ménez OT BAIE DE MORLAIX Plounéour-Ménez.

Une forêt dans mon jardin

Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

2023-07-30 – 2023-07-30

Plounéour-Ménez

Finistère

Plounéour-Ménez

Une visite où l’arbre est mis à l’honneur. Venez découvrir son rôle et les fonctions qu’il remplit dans un potager. Et terminez par une promenade dans 4 milieux différents inspirés de la forêt : la syntropie, la saulaie, le verger et la forêt comestible.

Visite accompagnée sur l’exposition temporaire « Au pied de mon arbre » (à partir de 12 ans – sur réservation)

Les dimanches : 30 juillet / 6, 13, 20 et 27 août, et les mercredis : 6 et 13 septembre / 25 octobre à 16h

reservation.relec@cdp29.fr +33 2 98 78 05 97 http://www.cdp29.fr/

