Une forêt dans la tête Atelier du Plateau Paris

Paris

Le vendredi 04 mars 2022

de 20h00 à 21h00

payant

« Lors d’une rupture d’anévrisme, 35 % meurent sur le coup, 35 % présentent des séquelles neurologiques plus ou moins graves, les autres n’ont rien du tout. Elle est une autre. » À la lisière des contes poétiques, le roman Une Forêt dans la tête de Violaine Schwartz dresse le portrait croisé de deux femmes que tout oppose d’ordinaire dans la société, mais qui l’une et l’autre ont appris l’extrême fragilité de la vie. Via une accumulation d’images, c’est aussi le récit d’un dépassement de la peur, d’une guérison par la puissance des mots. L’autrice, accompagnée de la chanteuse improvisatrice Claudia Solal adaptent cette prose pour la scène et se mettent au diapason pour arpenter de concert, par le prisme de la voix, cet éloge des chemins de traverse avec : Violaine Schwartz, voix, Claudia Solal, chant « Une Forêt dans la tête », de Violaine Schwartz, est paru en mars 2021, aux éditions P.O.L Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019 Contact : 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau Humour

