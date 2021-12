Crévoux Crévoux Crévoux, Hautes-Alpes Une fondue pour les fondus de ski ! Crévoux Crévoux Catégories d’évènement: Crévoux

Hautes-Alpes

Une fondue pour les fondus de ski ! Crévoux, 6 février 2021, Crévoux. Une fondue pour les fondus de ski ! Crévoux

2021-02-06 09:00:00 – 2021-02-27 11:00:00

Crévoux Hautes-Alpes Crévoux Pour fêter la réouverture des stations, l’Office de Tourisme vous propose de partager une fondue dès l’ouverture des remontées mécaniques ! crevoux@serreponcon-tourisme.com +33 7 86 07 56 78 http://www.crevoux.fr/ Crévoux

dernière mise à jour : 2021-12-11 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon

Détails Catégories d’évènement: Crévoux, Hautes-Alpes Autres Lieu Crévoux Adresse Ville Crévoux lieuville Crévoux