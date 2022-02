Une folle journée ! Montségur-sur-Lauzon Montségur-sur-Lauzon Catégories d’évènement: Drôme

Montségur-sur-Lauzon Drôme Montségur-sur-Lauzon EUR 4 villages fêtent le cinéma ! Montségur, Réauville, Roussas, et Valaurie.

3 jours et 15 projections de films de l’enfant à l’adulte à découvrir !

Sur réservation. cultureloisirs.montsegur@gmail.com

