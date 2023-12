Animation – Le réveillon du Nouvel An – Une Folle Epoque Une Folle Epoque – 55 rue Saint-Nicolas La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Animation – Le réveillon du Nouvel An – Une Folle Epoque Une Folle Epoque – 55 rue Saint-Nicolas La Rochelle, 31 décembre 2023, La Rochelle. La Rochelle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 Une Folle Epoque vous propose une soirée festive de réveillon pour terminer l’année 2023 !.

Une Folle Epoque vous propose une soirée festive de réveillon pour terminer l’année 2023 ! .

Une Folle Epoque – 55 rue Saint-Nicolas

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-02 par La Rochelle Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Code postal 17000 Lieu Une Folle Epoque - 55 rue Saint-Nicolas Adresse Une Folle Epoque - 55 rue Saint-Nicolas Ville La Rochelle Departement Charente-Maritime Lieu Ville Une Folle Epoque - 55 rue Saint-Nicolas La Rochelle Latitude 46.156673 Longitude -1.149005 latitude longitude 46.156673;-1.149005

Une Folle Epoque - 55 rue Saint-Nicolas La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rochelle/