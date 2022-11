« Une fois que tu sais » documentaire de Emmanuel Cappellin Loudun, 6 décembre 2022, Loudun.

4 EUR

propose une soirée au cinéma Cornay de Loudun avec le documentaire

Une fois que tu sais de Emmanuel Cappellin

suivi d’un échange avec un intervenant, Jean-Yves Laurent

Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible. Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre regard sur nous-mêmes et sur le monde pour mieux construire l’avenir.

