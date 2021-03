Paris La Gaîté lyrique Paris Une finale 100% digitale pour le Prix SPRFLM La Gaîté lyrique Paris Catégorie d’évènement: Paris

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 18h30 à 19h

gratuit

Cette année, la finale du Prix Société Pernod Ricard France Live Music sera 100% livestream ! Après plusieurs tentatives et reports afin d’intégrer le public à la finale du Prix Société Pernod Ricard France Live Music, l’édition 2021 sera en définitive 100% digitale et en livestream, disponible sur la page Facebook Société Pernod Ricard France Live Music. Et afin d’apporter une valeur ajoutée à cette finale si singulière et grâce à un partenariat étroit entre Colette Barbier, Directrice de La Fondation d’Entreprise Pernod Ricard et l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Paris, des étudiants et diplômés ont été sollicités pour un appel à projet. Les 10 participants sélectionnés auront carte blanche pour réaliser un habillage digital projeté durant les lives de chaque finaliste sur les 4 écrans de la Gaité Lyrique. Une belle occasion pour cet événement 100% digital de fusionner la création visuelle et la musique ! Cette performance sera réalisée dans le cadre de la finale du Prix Société Pernod Ricard France Live Music depuis la Gaité Lyrique, afin de mettre en lumière le Top 10 du Prix. Société Pernod Ricard France Live Music diffusera chaque soir du 29 mars au 07 avril sur son Facebook un concert live d’un des 10 finalistes du Prix de 18h30 à 19h. Les internautes peuvent toujours voter pour leur lauréat favori jusqu’au 8 avril en se rendant sur le site Société Pernod Ricard France Live Music, l’annonce du Lauréat étant faite fin avril : https://www.societe-pernodricardfrance-livemusic.fr/le-prix-2021/finalistes/ Concerts -> Chanson française La Gaîté lyrique 3bis rue Papin Paris 75003

Lieu fermé au public

Contact :Prix Pernod Ricard France Live Music https://www.societe-pernodricardfrance-livemusic.fr/le-prix-2021/finalistes/ https://www.facebook.com/societe.pernod.ricard.france.live.music/

Société Pernod Ricard France Live Music

