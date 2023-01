Nuit de la Chouette Une Figue dans le Poirier Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’Évènement: Girmont-Val-d'Ajol

Inscription et informations au 0329394721

Conférence en salle suivie d’une petite sortie d’écoute en forêt Une Figue dans le Poirier 88340 GIRMONT VAL-D’AJOL Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est Soirée de découverte des rapaces nocturnes, chouettes et hiboux et de la nature la nuit. Conférence en salle suivie d’une petite sortie d’écoute en forêt (en fonction de la météo).

2023-03-25T19:30:00+01:00

2023-03-25T22:00:00+01:00

