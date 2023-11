Une fête pour la Reine au château de Bagatelle Château de Bagatelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Une fête pour la Reine au château de Bagatelle
Château de Bagatelle
Paris
9 décembre 2023 au 10 décembre 2023

dimanche

de 10h00 à 17h00

samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. payant Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans À l’approche des fêtes, le château de Bagatelle se pare exceptionnellement de magie ! Les 9 et 10 décembre prochains, venez revivre les fastes du XVIIIème siècle au cours de visites théâtralisées. Une dizaine d’acteurs vous transporte à l’époque de Marie-Antoinette et du comte d’Artois. Suivez les préparatifs des célébrations de fin d’année, depuis l’effervescence du salon de jeu jusqu’au somptueux repas de Noël. Tous s’activent avec ardeur pour que la réception soit prête pour accueillir la Reine. Plongez dans ce voyage au cœur de l’histoire du château de Bagatelle ! Le concept de visites théâtralisées Huit acteurs de l’association Héritages, vêtus de costumes d’époque, évoluent à travers les différents salons décorés du château de Bagatelle. Dans une atmosphère immersive, le spectateur est transporté au XVIIIe siècle. De pièce en pièce, il est amené à découvrir de nouveaux personnages, qui lui présentent le château tout en préparant la fête donnée en l’honneur de Marie-Antoinette. Chaque scène est l’occasion d’en apprendre davantage sur l’art de vivre au XVIIIème siècle et sur l’architecture de Bagatelle. La visite est rythmée par six scènes distinctes, dans le vestibule, la salle de jeux, les deux boudoirs, le salon de musique et enfin la salle à manger. Le parcours est complété par une visite de l’étage du château, en cours de restauration, par les bénévoles de la Fondation Mansart. Château de Bagatelle 44 route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris Contact : contact@fondationmansart.fr https://www.helloasso.com/associations/heritages/evenements/bagatelle

Château de Bagatelle
44 route de Sèvres à Neuilly
75016 Paris
Contact : contact@fondationmansart.fr
https://www.helloasso.com/associations/heritages/evenements/bagatelle

