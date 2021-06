Une Fête Nationale placée sous le signe des retrouvailles Parc départemental de l’Ile Saint-Germain, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Issy-les-Moulineaux.

**Déambuler aux lueurs des lampions, s’émerveiller devant le feu l’artifice et guincher sous les arbres : c’est le programme festif concocté par la Ville cette année pour notre Fête nationale.** **Quand ?** **Mardi 13 juillet à partir de 20h30.** Attention : pour préparer les festivités, le parc départemental de l’île Saint Germain devra être fermé au public à 15h. Il ouvrira de nouveau ses portes à partir de 17h00 sur présentation du pass sanitaire. **Où ?** Au Parc Départemental de l’Île Saint-Germain : entrée avenue Jean Monnet. **Quoi ?** • **Retraite aux flambeaux à 21h45** Rendez-vous est donné à tous les Isséens pour ce coutumier défilé qui mène petits et grands avec leurs lampions enluminés et éclairés à travers le Parc. Les lampions seront distribués gratuitement, dans la limite des stocks disponibles, à partir de 20h30 à l’entrée. **• Feu d’artifice « Les retrouvailles » à 22h30** Le spectacle pyrotechnique intitulé « Les retrouvailles » marquera le retour à la vie festive. La musique, choisie dans des répertoires variés aptes à séduire toutes les générations, accompagne le feu d’artifice et marque, par ses rythmes, les différents jeux et effets spéciaux. **Comment ?** • Sur présentation d’un pass sanitaire. Les conditions spécifiques aux spectacles en plein air étant réglementées, il sera demandé de présenter une pièce d’identité et un pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 11 ans* pour accéder à l’intérieur du Parc. Le pass sanitaire est la présentation, numérique ou papier, d’une preuve sanitaire parmi les trois suivantes : – La preuve d’un vaccin établi 2 semaines avant pour un vaccin à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ou 4 semaines avant pour un vaccin à unique injection (Johnson & Johnson); – Ou la preuve d’un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48h ; – Ou, pour ceux qui ont eu la Covid-19, un certificat de rétablissement datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois ; Le port du masque reste obligatoire. • Sans sacs (sacs à dos, de sport ou valises) compte tenu du plan Vigipirate renforcé. • Sans alcool (introduction et consommation interdites dans le Parc). *Plus d’infos sur le site [www.gouvernement.fr/passsanitaire-](http://www.gouvernement.fr/passsanitaire-)toutes-les-reponses-a-vos-questions • **Et après ?… Ambiance musicale, place Madaule !** À partir de 22h, un orchestre de variété animera les terrasses jusqu’à 1h du matin. L’orchestre « Ambre 9 » propose un grand répertoire alliant la valse musette à la musique de variété, tout en passant par la musique internationale. Laissez-vous emporter au son de la musique, qui vous donnera certainement l’envie d’esquisser quelques pas de danse !

Feu d’artifice « Les retrouvailles »

Parc départemental de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux



