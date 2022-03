Une fête médiévale à Montmagny Montmagny Montmagny Catégories d’évènement: Montmagny

Val-d'Oise

Une fête médiévale à Montmagny Montmagny, 26 mars 2022, Montmagny. Une fête médiévale à Montmagny

du samedi 26 mars au dimanche 27 mars à Montmagny

Le week-end du 26 et 27 mars, la ville de Montmagny fait un voyage dans le temps. Pour cette 10e édition, qui a du être annulée les deux dernières années en raison de la crise sanitaire, le service culturel de la ville propose de nombreuses animations sur le thème du Moyen-Âge, pour petits et grands : spectacle équestre, démonstration et maniement d’armes médiévales, lectures de contes, spectacles de marionnettes ou encore cracheurs de feu. L’entrée est libre à partir de 10h du matin sur les deux jours.

Entrée libre et gratuite

Le week-end du 26 et 27 mars, la Ville de Montmagny fait un voyage dans le temps. Montmagny montmagny Montmagny Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmagny, Val-d'Oise Autres Lieu Montmagny Adresse montmagny Ville Montmagny lieuville Montmagny Montmagny Departement Val-d'Oise

Montmagny Montmagny Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmagny/

Une fête médiévale à Montmagny Montmagny 2022-03-26 was last modified: by Une fête médiévale à Montmagny Montmagny Montmagny 26 mars 2022 Montmagny Montmagny Montmagny

Montmagny Val-d'Oise