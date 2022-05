Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres… GAEC Reconnu Harmonie Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LOIREAUXENCE

Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres… GAEC Reconnu Harmonie, 17 juin 2022, Loireauxence. Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres…

le vendredi 17 juin à GAEC Reconnu Harmonie

Venez découvrir comment nous élevons nos animaux et comment nous arrivons à vivre en étant éleveur laitier.

Accès libre

FaireFrance, vous connaissez ? GAEC Reconnu Harmonie Lieu-dit Le Cormier 44370 Loireauxence Loireauxence Varades Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T14:30:00 2022-06-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE Autres Lieu GAEC Reconnu Harmonie Adresse Lieu-dit Le Cormier 44370 Loireauxence Ville Loireauxence lieuville GAEC Reconnu Harmonie Loireauxence Departement Loire-Atlantique

GAEC Reconnu Harmonie Loireauxence Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loireauxence/

Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres… GAEC Reconnu Harmonie 2022-06-17 was last modified: by Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres… GAEC Reconnu Harmonie GAEC Reconnu Harmonie 17 juin 2022 GAEC Reconnu Harmonie Loireauxence Loireauxence

Loireauxence Loire-Atlantique