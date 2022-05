Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres EARL des Etocts Bauthémont Catégories d’évènement: Ardennes

Bauthémont

Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres EARL des Etocts, 18 juin 2022, Bauthémont. Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres

le samedi 18 juin à EARL des Etocts

Venez découvrir le fonctionnement de notre exploitation laitière, et échanger avec nous sur notre engagement dans la filière de lait équitable FaireFrance.

Accès libre

Découverte d’un lait équitable EARL des Etocts 1 rue de la Grange aux Bois 08270 Sorcy-Bauthemont Bauthémont Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Bauthémont Autres Lieu EARL des Etocts Adresse 1 rue de la Grange aux Bois 08270 Sorcy-Bauthemont Ville Bauthémont lieuville EARL des Etocts Bauthémont Departement Ardennes

EARL des Etocts Bauthémont Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bauthemont/

Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres EARL des Etocts 2022-06-18 was last modified: by Une ferme laitière pas tout à fait comme les autres EARL des Etocts EARL des Etocts 18 juin 2022 Bauthémont EARL des Etocts Bauthémont

Bauthémont Ardennes