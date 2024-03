Une fenêtre sur le monde : le portail des collections du musée départemental Albert-Kahn INHA, Galerie Colbert Paris, lundi 10 juin 2024.

Riche de 72 000 autochromes et d’une centaine d’heures de films, la collection des Archives de la Planète a été constituée entre1909 et 1932 à l’instigation du banquier philanthrope Albert Kahn (1860-1940) pour enregistrer un état du monde à destination des générations futures. Cet ensemble unique en son genre est conservé au musée départemental Albert-Kahn, à Boulogne-Billancourt, dans le nouveau bâtiment conçu par Kengo Kuma et inauguré en 2022. Les autochromes et films des Archives de la Planète sont consultables sur le portail du musée qui en élargit considérablement la visibilité, conformément à l’approche universaliste du projet utopique d’Albert Kahn. Cette intervention présenterale musée et ses collections et s’intéressera aux caractéristiques et aux spécificités de la mise enligne des Archives de la Planète.

Intervenants

Julien Faure-Conorton et Isabelle Peretti (Musée départemental Albert-Kahn)

A propos de ce séminaire

Les Lundis numériques

L’INHA effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des Humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les acteurs du numériqueau sein de l’établissement et les chercheurs ou équipes de recherche français ou étrangers engagés à divers stades dans des projets innovants concernant le traitement des contenus liés à la recherche et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales.

